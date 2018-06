car2go stockt Flotte in Wien auf: Jeweils 60 neue Smarts und B-Klassen

Mit 60 neuen Smarts wurde die car2go-Flotte in Wien bereits aufgestockt. - © APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

Der Carsharing-Anbieter car2go will seine Flotte in Wien aufstocken. Ab sofort stehen am Standort Wien 60 neue Smart zur Verfügung, in einigen Wochen folgen 60 Mercedes-Benz B-Klassen. Damit steigt die Anzahl der car2go-Autos auf 800 Stück.