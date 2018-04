44 Baggies Cannabiskraut befanden sich in der Plastikflasche. - © LPD Wien

Am Montagnachmittag stoppte die Polizei einen 18-jährigen Drogendealer in Wien-Ottakring, der 44 Baggies Cannabiskraut in einer Plastikflasche bei sich trug. Der Mann wurde angezeigt.