Candelaria – Ein kubanischer Sommer: Trailer und Infos zum Film

Schwung in das Leben der beiden älteren Herrschaften kommt erst, als Candelaria, die in einem Hotel arbeitet, in der Schmutzwäsche eine Kamera findet und diese mitgehen lässt. Die beiden Senioren entdecken sukzessive, wie sie mit der Videokamera ihr Leben ein wenig aufpeppen können – bis das Gerät eines Tages spurlos verschwindet. Und so muss sich Victor Hugo nach “El Hormigueo” begeben, wo Gestohlenes wiedergefunden werden kann, wenn auch unter Gefahren.

