Cafe Industrie schließt nach 103 Jahren

Grund für die Schließung der Wiener Institution sollen schwer erfüllbare behördliche Auflagen sein. Am 27. Mai ist das Café Industrie endgültig Geschichte. Bereits zuvor hatte der Gastronomiebetrieb, so war zu hören, mit der Stadt Wien zu kämpfen: Dort regelmäßig veranstaltete Konzerte und Lesungen wurden aufgrund verhängter Schallschutz-Auflagen untersagt.

“Cafe Industrie” sperrt zu – Stadt Wien verweist auf übliche Auflagen

Nach der angekündigten Schließung des “Cafe Industrie” am Margaretengürtel hat die Magistratsdirektion der Stadt Wien Vorwürfe zurückgewiesen, diese sei wegen schwer erfüllbarer behördlicher Auflagen nötig. “Übliche Auflagen” für ein Kaffee-Restaurant seien etwa “regelmäßige Überprüfungen der Sicherheit der Elektro-, sowie der Lüftungsanlage”, hieß es am Freitagabend in einer Stellungnahme.Schwierigkeiten habe es “Ende 2015 aufgrund massiver Anrainer-Beschwerden wegen Lärmbelästigungen durch den Betrieb” gegeben. “Das Lokal, das als Kaffee und Restaurant angemeldet war, hatte plötzlich regelmäßig Karaoke-Abende und Live-Musik im Angebot, ohne dies vorher von der Behörde genehmigen zu lassen”, betonte die Magistratsdirektion. Im Jahr 2016 gab es demnach “keinerlei derartige Vorfälle mehr”. Die sonstigen üblichen Auflagen könnten “daher nicht als Grund für die Schließung 2017 in Betracht gezogen werden”.

(APA/Red.)