C&A: Promi-Aufgebot bei Re-Opening in Wien

Der C&A Fashion-Store in der Erlachgasse Wien wurde nun offiziell wieder eröffnet. Gestern Abend fand zu diesem Anlass eine Feier mit zahlreichen Prominenten Gästen, einem Flying Dinner und den neuesten Styles statt.

Die Wiedereröffnung des C&A-Shops in der Erlachgasse im 10.Wiener Gemeindebezirk, wurde gestern mit einer schicken Party gefeiert. Der modernisierte Shop lud Promis und Fans ein, um die neuesten Trends zu erleben. Unter den Prominenten Gästen waren Designerin Bettina Assinger, Moderatorin Carina Schwarz, Society Lady Kathi Stumpf, Moderator Robert Steiner, Unternehmerin Andrea Bocan, Charity Lady und Tanzprofi Yvonne Rueff, Musiker Andy Lee Lang, Sängerin Anita Ritzl und die beiden STYLE UP YOUR LIFE! Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner.

Modeschau, Drinks und VIP-Shopping bei Re-Opening in der Erlachgasse Wien

Alle die Lust haben, sich den Shop genauer anzusehen, haben ab den 30. August die Möglichkeit dort shoppen zu gehen. „Die Filiale im Bezirk Wien-Favoriten liegt uns besonders am Herzen, da wir hier genau vor 30 Jahren unsere erste Filiale in Wien eröffneten. Wir sind mit Freude erfüllt, diese im neuen Glanz nach unserem New Store-Konzept feierlich wiederzueröffnen und in diesem tollen Ambiente unsere aktuelle Herbstkollektion zeigen zu können“, so Norbert W. Scheele, Director of Country C&A Austria & CEE.