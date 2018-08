Burschen in der Alten Donau ertrunken: Cousins waren "sehr schlechte Schwimmer"

Am Donnerstagnachmittag ertranken zwei Burschen (15 und 19 Jahre) in der Alten Donau in Wien-Donaustadt. Die Cousins, die mit ihren Familien Verwandte in Wien besuchten, waren laut Angehörigen "sehr schlechte Schwimmer".

Die beiden britische Staatsbürger indischer Herkunft im Alter von 15 und 19 Jahren wohnten in London. Sie waren mit ihren jeweiligen Familien zu Besuch bei Verwandten in Wien, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Freitag.