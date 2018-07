Burgerlokal “Rinderwahn” eröffnete neuen Gastgarten in der Wiener City

Der Gastgarten des “Rinderwahn” Burger-Restaurants ist wieder eröffnet. Nach langen Umbauarbeiten und der Erweiterung der Fußgängerzone in der Weihburggasse in der Wiener Innenstadt erstrahlt der Gastgarten in neuem Glanz. “Mit insgesamt 45 Sitzplätzen und dem Restaurant im Rücken, fügt sich nun das Gesamtbild”, so die Gastronomen Gabriele und Robert Huth.

Rinderwahn-Gastgarten in der Wiener City wiedereröffnet

Zuvor war der Gastgarten nämlich ein klein wenig versetzt zum Lokal zu finden. Die cleane aber schicke Optik des Inneren zieht sich auch im Außenbereich weiter. Mit New-Design Teilen lädt das “Rinderwahn” nun nach den Umbauarbeiten auch wieder im großen Gastgarten zum Verweilen ein.

In Wien findet man das Restaurant “Rinderwahn” neben dem Standort in der Weihburggasse auch am Naschmarkt. Dort werden Burger Kreationen seit April auch als To-Go Variante angeboten.

