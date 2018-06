Burger-Manufaktur “Le Burger” auf Wiens Kulinarik-Hotspot CopaBeach eröffnet

Auf der CopaBeach in Wien können ab sofort Burger genossen werden. - © Le Burger/ ROBIN CONSULT-Fellner

Die Burger-Manufaktur “Le Burger” geht baden: An der neu gestalteten CopaBeach an der Neuen Donau in Wien gibt es ab sofort alles, was die Herzen von Burger-Fans höher schlagen lässt. Eine Liegewiese samt Sonnenschirmen und Liegestühlen laden außerdem zum Verweilen und Genießen ein – samt WM-Public Viewing.