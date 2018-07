Burgenland: Diebe mit gestohlenem Straßenbaugerät stecken geblieben

In Burgenlands Hauptstadt Eisenstadt haben unbekannte Täter versucht ein Straßenbaugerät zu stehlen. Beim Abstransport der 400 Kilogramm schweren Rüttelplatte blieben sie allerdings in einem Baugraben stecken.

Die Rüttelplatte war auf einem Kleintransporter geladen, der beim Diebstahlsversuch in einem Baugraben stecken blieb, den die Kriminellen scheinbar übersehen hatten. Sie mussten ohne Diebstgut und ohne Fahrzeug flüchten, berichtete die Polizei. Der Kleintransporter musste von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt aus dem etwa 70 Zentimeter tiefen und rund drei Meter breiten Baugraben geborgen werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Exekutive. Das auf einen 40-jährigen ungarischen Staatsbürger zugelassene Fahrzeug wurde sichergestellt.