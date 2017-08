Buntes Programm zum tierischen Schulstart im Haus des Meeres

Kois füttern und vieles mehr kann man im Haus des Meeres tun - © Günther Hulla

Bald geht es wieder los mit dem Ernst des Lebens, doch bevor man richtig “büffeln” muss, kann man sich in der ersten Schulwoche an zwei Tagen voller Sonderaktivitäten affenmäßig die Zeit vertreiben. Das Haus des Meeres bietet am Mittwoch und Donnerstag ein Sonderprogramm.