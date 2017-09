Buntes Programm beim 1. Margaretner Sportfest im Bruno-Kreisky-Park

Im Bruno-Kreisky-Park in Wien-Margareten findet heuer erstmals ein Sportfest für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren statt. An fünf Stationen kann am Freitag, den 8. September, von 14.00 bis 17.00 Uhr vom Zielwerfen mit den Stars der FIVERS WAT Margareten bis hin zu Springschnurspringen und Bodenturnen mit dem WAT Margareten alles ausprobiert werden. Es sind sowohl Geschicklichkeit, Sportlichkeit als auch Ausdauer gefragt.

Margareten lädt zum 1. Sportfest für Kinder und Jugendliche

“Wir verwandeln den Bruno-Kreisky Park für einen Nachmittag in den größten Sportplatz Margaretens. Mit Spiel und Spaß sollen den jungen Margaretnerinnen und Margaretnern die sportlichen Angebote des Bezirks näher gebracht werden.” erklärt Margaretens Sportbeauftragter Mag. Christoph Edelmüller.

“Es erwartet alle Sportbegeisterten ein spannender und aktiver Nachmittag. Das Richtige, um mit Schwung ins neue Schuljahr zu starten und die Trägheit der Ferien abzuschütteln.” lädt Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery ein.

Als besonderes Highlight erwartet die Besucher die Kindergesundheitsstraße der Wiener Gesundheitsförderung (WIG). Zum Thema gesunde Ernährung und seelisches Wohlbefinden gibt es unterschiedliche Lernmodule und Spiele.

Infos zur Veranstaltung im Überblick

Was: 1. Margaretner Sportfest für Kinder und Jugendliche

Wann: 8. September 2017, 14.00 bis 17.00 Uhr

Wo: Bruno-Kreisky-Park, 1050 Wien

Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt; Ersatztermin: 22.9.2017