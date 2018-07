Bundesliga-Spielplan 2018/19: Alle Termine und Spielzeiten

Ab der Saison 2018/19 sind 12 Teams in der Bundesliga vertreten und es wurd ein neuer Spielmodus eingeführt. Hier sehen Sie alle Spielzeiten, Termine und Runden im Bundesliga-Spielplan 2018/19.

Die Fußball-Bundesliga startet in der neuen Saison in eine neue Ära – auch bei den TV-Übertragungen. Durch die Verkürzung von 36 auf 32 Runden steht in der Premierensaison der Zwölferliga nur eine englische Runde an. Die Gesamtzahl der Spiele erhöht sich von 180 auf 195. Spielbeginn ist für die drei Samstag-Spiele künftig stets um 17.00 Uhr. Im Sommer werden auch am Sonntag alle drei Partien gleichzeitig um 17.00 Uhr angepfiffen, nach der ersten Länderspielpause im September nur noch das Topspiel. Zwei weitere Partien steigen dann um 14.30 Uhr.