Bundesländer wollen Steuerautonomie: Wien dafür grundsätzlich offen

Die von der ÖVP regierten Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich bringen wieder das Thema Steuerautonomie auf. Auch Wien könne sich dies grundsätzlich vorstellen.

Wien verschließt sich nicht grundsätzlich einer Steuerautonomie der Bundesländer: “Sobald ein konkreter Gesetzesvorschlag am Tisch liegt, können wir den gerne diskutieren und sind wir als Stadt auch grundsätzlich gesprächsbereit”, hieß es aus dem Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag auf APA-Anfrage. Dafür brauche es aber “mehr als Überschriften”, konnte man sich einen Seitenhieb auf die ÖVP-Landeschefs nicht verkneifen.

Wien sei Nettozahler

Hankes Büro merkte an, dass Wien im jetzigen Finanzausgleich Nettozahler sei – würde man also alle Steuern auf Landesebene einheben und selbst verwalten, “würde Wien zwar profitieren, jedoch ausschließlich auf Kosten anderer Bundesländer – das kann nicht Sinn und Zweck sein”, beziehungsweise komme es dann auch auf den konkreten Gesetzesvorschlag an. Nach Hankes Ansicht solle man in den kommenden Finanzausgleichsverhandlungen stärker auf Aufgabenorientierung setzen und jene Länder und Gemeinden finanziell stärken, die überregionale Aufgaben übernehmen.