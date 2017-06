Bundeskanzleramt: “Digitale Zivilcourage” und “Selbstverteidigung im Internet”

Das BKA geht gegen Hass im Internet vor - © APA

Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) kündigte am Freitag in Wien an, gegen die “Hasskultur im Netz” bzw. gegen Hasspostings in sozialen Netzwerken vorgehen zu wollen. Mit sogenannten Digital Messengers soll eine Stärkung der “digitalen Zivilcourage” unter Usern erfolgen.