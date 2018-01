Bundeskanzler Kurz beendete Berlin-Besuch mit Empfang bei Steinmeier

Der ÖVP-Chef und der deutsche Bundespräsident kennen einander durchaus gut. - © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Der Berlin-Besuch von Sebastian Kurz (ÖVP) endete am Donnerstagvormittag mit einem Empfang bei Frank-Walter Steinmeier. Der 62-jährige deutsche Bundespräsident begrüßte den ungefähr halb so alten Regierungschef aus Österreich in Schloss Bellevue.