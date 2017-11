Büchereien Wien: Neue Gebühren ab Jänner 2018

Künftig wird mit einer Jahresgebühr von 30 Euro (statt bisher 24 Euro) die Nutzung des gesamten Medienbestandes und weiterer Angebote möglich sein. In die Jahreskarte inkludiert war bisher die Entlehnung von Büchern, CDs, Zeitschriften, e-books, e-audios und e-papers – ab 2018 werden auch für die audiovisuellen Medien CD-ROMs, Konsolenspiele, DVDs und BluRayDiscs keine zusätzlichen Gebühren mehr anfallen, wie die Büchereien Wien am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten.

Jahreskarten der Büchereien Wien werden teurer