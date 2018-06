Kleiner Bub von Hovawart-Hündin ins Gesicht gebissen. - © pixabay.com (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag wurde ein Kleinkind aus Wien von einem Hund in Wartberg an der Krems ins Gesicht gebissen. Der Bub musste mit den Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.