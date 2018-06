Brutale Attacke auf Mutter: Sohn verletzt 57-Jährige in Wien-Brigittenau lebensgefährlich

Am 26. Juni 2018 gegen 14.30 Uhr wurde eine 57-Jährige von ihrem Sohn (34) attackiert und schwer verletzt. Die Frau besuchte ihren Sohn in seiner Wohnung in der Denisgasse, als der 34-Jährige plötzlich auf sie losging.

Frau erlitt bei Attacke in Wien-Brigittenau schwere Kopfverletzungen

Er attackierte seine Mutter mit Schlägen und Fußtritten. Im Anschluss kontaktierte er seinen Vater, der in weiterer Folge die Polizei verständigte. Mit schweren Kopfverletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich außer Lebensgefahr.

Der Sohn machte bei der Befragung einen wirren Eindruck, zeigte sich jedoch geständig. Er wurde festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord. Das Motiv der brutalen Attacke ist unklar.