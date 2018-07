Brunchen im Marks in Wien: Frühstück-Specials zu jeder Tageszeit genießen

Das Marks in Wien-Neubau bezeichnet sich selbst als modernes europäisches Restaurant, die Speisekarte gibt dem definitiv Recht. Auch beim Brunch wird ein bunter Mix geboten - und das den ganzen Tag. Wir haben das Frühstücks-Angebot getestet.

Das Marks in der Neustiftgasse in Wien bietet neben einer bunten Auswahl an Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten auch diverse Frühstück-Specials an. Das besondere daran: der Brunch kann ganztägig genossen werden. Für Langschläfer perfekt, denn an einem Sonntag möchte man doch gerne auch mal so richtig ausschlafen können.