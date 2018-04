“Brennpunkt Wiener Westbahnhof”: ÖBB ziehen erste Bilanz nach Maßnahmen

Ein Lokalaugenschein am Wiener Westbahnhof. - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Weniger Polizeieinsätze und weniger Rettungseinsätze am Wiener Westbahnhof: Maßnahmen, wie die Einschränkung des Gratis-Wlans und Videoüberwachung, zeigen erste Wirkung am ehemaligen “Brennpunkt” in Wien.