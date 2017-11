Brennende Tasche vor der iranischen Botschaft: Anti-Terror-Einsatz in Wien

Gegen 19.30 Uhr kam es vor der iranischen Botschaft in Wien zu dem Vorfall. Die alarmierten Polizisten konnten den Brandherd mittels Feuerlöscher beseitigen. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung konnte drei Tatverdächtige im Alter von 36, 32 und 26 Jahren in einer Wohnung in der Anton-Freunschlag-Gasse in Wien-Liesing ausforschen und zu der Sachbeschädigung einvernehmen. Der 36-Jährige gab an, die Tat allein und “aus Abneigung zum politischen System im Iran” durchgeführt zu haben. Alle drei Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Verletzte gab es nicht.

(Red.)