Bregenzer Digitalagentur TOWA eröffnet Standort in Wien

Markus Grabher, Leiter des Online-Marketing-Teams bei TOWA, wird den Standort Wien als Geschäftsführer aufbauen und weiterentwickeln. “Dass sich vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bregenz entschieden haben, in die Bundeshauptstadt zu ziehen, erleichtert unseren Start in Wien erheblich”, so TOWA-Geschäftsführer Florian Wassel. Die Kommunikation mit Bregenz werde dadurch vereinfacht.

User-Experience und Online Marketing in Wien

In Wien fokussiert sich TOWA in einem ersten Schritt auf die Themen User Experience und Online Marketing. Unternehmen sollen bei ihrem Wachstum in der digitalen Welt unterstützt werden. “Der neue Standort ist ein wichtiger Baustein in der Wachstumsstrategie von TOWA. Wir wollen mittelfristig zu den Top-3-Digitalagenturen in Österreich gehören”, erklärt Wassel. Hierfür ist geplant, die Mitarbeiterzahl am Standort Wien mittelfristig zweistellig auszubauen.