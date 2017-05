Brandstiftung in der Steiermark: Wiener “Hausbesetzer” kam in Flammen um

Ein Wiener legte in der Steiermark Feuer in einem Haus und kam in Flammen um. - © bilderbox.com (Sujet)

In der Nacht auf Dienstag zündete ein 40-jähriger Wiener ein Haus in der Obersteiermark an, verblieb im Gebäude und kam dabei ums Leben. Das Motiv ist unklar.