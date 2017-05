Brandeinsatz im Columbus Center in Wien-Favoriten: Büro evakuiert

Einsatz der Feuerwehr im Columbus Center. - © MA 68 Lichtbildstelle

Am Freitag brach im Columbus Center in Favoriten ein Brand auf einer Dachterrasse im Bürotrakt aus – Rauch drang in das Gebäude ein. Während des Einsatzes war die Fußgängerzone vor dem Einkaufszentrum gesperrt.