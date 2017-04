Brand zweier Fahrzeuge in Josefstädter Tiefgarage

Zwei Fahrzeuge gerieten in einer Tiefgarage in Brand - © MA 68

In einer Tiefgarage in der Josefstadt kam es in den frühen Morgenstunden am Karsamstag zu einem Brand zweier PKW. Insgesamt 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten in die Lerchenfelder Straße aus, um die Flammen zu löschen.