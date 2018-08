Brand in Wien-Donaustadt: Familie flüchtet auf Dach

In Wien-Donaustadt kam es Mittwochfrüh in einem Mehrparteienhaus zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Eine Familie war zur Flucht auf das Dach gezwungen. Die Feuerwehr musste das Haus unter schwerem Atemschutz evakuieren. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht.

Warum das Feuer am Gang des Hauses Am Haidjöchl ausbrach, ist laut Wiener Feuerwehr noch unklar. Es dürften Gegenstände am Gang zu brennen begonnen haben. Durch den starken Rauch konnten die Bewohner größtenteils nicht mehr aus dem Haus flüchten. Ein Mann gelang der Weg ins Freie, alle anderen mussten evakuiert werden. Eine fünfköpfige Familie flüchtete vor dem Rauch sogar aufs Dach.