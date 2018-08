Am Mittwoch stand ein..

Am Mittwoch stand ein.. ©Leserreporter Alfred R.

Brand in Rosiwalgasse in Wien-Favoriten: Baustellenmaterial fing Feuer

Am Mittwohnachmittag stieg eine dichte Rauchsäule über Rothneusiedl in Wien-Favoriten. In der Rosiwalgasse fing Baustellenmaterial Feuer.

Aus bisher nicht bekannter Ursache brannte Baustellenmaterial, das im Freien gelagert war, darunter auch viele Kunststoffteile. Zahlreiche Anrufer meldeten den Brand in der Rosiwalgasse in Wien-Favoriten in der Notrufzentrale der Berufsfeuerwehr Wien, weshalb mehrere Einsatzfahrzeuge alarmiert wurden und ausrückten.