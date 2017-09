Brand auf Dachterrasse in Wien-Ottakring: Starker Wind erschwerte Löscharbeiten

Am 31. August wurde die Feuewehr Wien gegen 22.15 Uhr zu einem Einsatz in Wien-Ottakring alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache brach ein Brand auf einer Dachterrasse eines vierstöckigen Wohnhauses in der Kirchstetterngasse aus.

Als die Berufsfeuerwehr Wien eintraf waren die Flammen bereits von der Straße aus deutlich zu sehen. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen mit drei Löschleitungen, wobei eine durch das Stiegenhaus und zwei über Drehleitern gelegt wurden.

Feuerwehreinsatz in Wien-Ottakring: Dachterrasse brannte

Durch den starken Wind, der zu diesem Zeitpunkt wehte, wurde das Feuer angefacht, durch Funkenflug drohte der Brand auf Nachbargebäude überzugreifen. Durch den umfassenden Löschangriff gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbarhäuser zu verhindern.

Allerdings wurde ein Teil der Dachkonstruktion des betroffenen Hauses schwer in Mitleidenschaft gezogen. Unzählige Hohlräume mussten langwierig unter Atemschutz geöffnet werden, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können.

Hausbewohner wurden von Berufsrettung Wien betreut

Da sich der Brand nur auf das oberste Stockwerk beschränkte, musste das Haus nicht evakuiert werden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner verließen allerdings

freiwillig das Haus und wurden während der Löscharbeiten von der Berufsrettung Wien betreut. Verletzte gab es keine, die Brandursache wird untersucht. Der Einsatz dauerte bis circa 03.15 Uhr.