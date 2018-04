Boxlegende Mike Tyson in Wien – Schulbesuch fällt jedoch aus

Mike Tyson kommt am Mittwoch nach Wien. - © AP (Sujet)

Im Rahmen seiner “Mike Tyson Tour” kommt Boxlegende Mike Tyson am morgigen Mittwoch in die Wiener Millenium City, um aus seinem durchaus bewegten Leben zu erzählen. Ausfallen wird jedoch der geplante Auftritt in einer Schule – hier macht der Streik der Air France dem Champion einen Strich durch die Rechnung, berichtete eine Sprecherin.