Bombendrohung am Reumannplatz: Neun Monate Haft für Anrufer

Der Mann drohte telefonisch mit einer Bombe am Wiener Reumannplatz. - © Wiener Linien/Johannes Zinner

Am Montag musste sich ein 60-jähriger Mann vor Gericht verantworten, der am 17. November 2016 den Polizeinotruf wählte und mit einer Bombe am Wiener Reumannplatz drohte.