Ein herrenloser Rucksack hat am Freitagabend in der Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt Bombenalarm ausgelöst. Ein Teil der Fußgängerzone war deshalb ab 20.15 Uhr rund eineinhalb Stunden gesperrt, ehe sich der Inhalt des Gepäckstücks als harmlos erwies.

Der Rucksack wurde in der Nähe des Casinos entdeckt, wie die Polizei bestätigte. Wer sein Besitzer ist, war zunächst nicht bekannt.

(APA/Red)