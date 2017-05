Bombenalarm am Flughafen Wien-Schwechat

Wegen eines verdächtigen Koffers ist am Mittwochvormittag auf dem Gelände des Flughafen Wiens ein Bürogebäude kurzzeitig evakuiert worden. Gegen 10.00 Uhr wurde der Alu-Trolley entdeckt, ein Großeinsatz der Exekutive folgte. “Der Koffer wurde von Spezialisten an einen sicheren Ort gebracht, die Sperren und die Evakuierung sind bereits wieder aufgehoben”, sagte ein Sprecher der NÖ Polizei. Das Gepäckstück befand sich nicht bei der Abflug- und Ankunftshalle, sondern beim Parkplatz C. Dieser Bereich wurde gesperrt, was auch aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Sperren im Straßenverkehr führte. Kurz vor 12.00 Uhr war der Einsatz bereits wieder beendet.

(APA/Red.)