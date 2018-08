Bluttat in Asylunterkunft in NÖ: War Meißel nicht die Tatwaffe?

Anfang Mai soll ein 25-jähriger Asylwerber einen Mitbewohner in einer Unterkunft in Maria Enzersdorf mit einem Meißel getötet haben. Laut Gutachten handelt es sich bei dem Werkzeug jedoch nicht um die Tatwaffe.

Im Fall eines 25 Jahre alten Asylwerbers, der in der Nacht auf 3. Mai in einer Unterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) einen 26-jährigen Mitbewohner getötet haben soll, gibt es Medien zufolge eine Wende. Der Obduktionsbericht schließe aus, dass ein Meißel die Tatwaffe war. Einen solchen hatte der Beschuldigte bei seiner Festnahme dabei.