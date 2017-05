Blutspende-Aktion mit den Bloodsucking Zombies from Outer Space in Wien

In Österreichs Spitäler werden durchschnittlich 1.000 Blutkonserven täglich benötigt. Jedoch geht nur etwa 3,7 Prozent der Bevölkerung Blut spenden, in Wien sogar nur knapp 2 Prozent. Um die Blutversorgung gewährleisten zu können, braucht das Rote Kreuz gerade in den Sommermonaten viele Blutspender. Gründe, die Menschen vom Blutspenden in den warmen Monaten abhalten, sind etwa die Ferienzeit, länger andauernde Hitzeperioden oder Urlaubsreisen in Malariagebiete.

Der Weltblutspendetag erinnert an die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Blutspendens.

Blut geben: Bloodsucking Zombies from Outer Space live

Bei der Blutspendeaktion am 08. Juni vor dem Donauzentrum können Spender die Bloodsucking Zombies live erleben. Ab 18.30 Uhr gibt die Punkgruppe ganz im Straßenmusikstil Highlights ihres Programms zum Besten.

Als Dankeschön gibt es für alle, die ihre Ärmel aufkrempeln, ein Gewinnspiel mit tollen Preisen der Band. Unter allen Blutspendern werden Preise der BZfOS verlost:

– 2×2 Tickets für “Everyday is Halloween – 15 years of BZfOS” am 31. Oktober in der Arena Wien

– 1 Album „Bloody Unholy Christmas“

– 1 Girlie Shirt – 1 Men Shirt

– 2 Flaschen “Blood Red Rigor Mortis” Wein, produziert vom Weingut Liliac in Transsilvanien, Rumänien

Infos & Termine

Blutspenden können alle gesunden Menschen ab 18 Jahren. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig. Alle Informationen zur Blutspende gibt es online oder unter 0800 190 190.