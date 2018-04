Blumenmärkte 2018: Ganz Wien blüht im April

Am Montag, 16. April, ist in Wien die Blumensaison eröffnet. - © APA/ROBERT JAEGER

Auch in diesem Jahr kommen die Wiener Gärtner mit ihren Qualitätsprodukten wieder in die Bundeshauptstadt, wo sie an 59 Standorten quer durch Wien bunte und blühende Beet- und Balkonpflanzen anbieten. Der Startschuss für die bereits traditionellen Blumenmärkte fällt am 16. April.