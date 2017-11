Blogger-Event lädt zum Feiern und Netzwerken ins Radisson Blu Style Hotel Vienna

Die Besucher der Blogger-Party erwartet ein “informelles und unterhaltsames Rahmenprogramm zum Thema Blog als neues Werbemedium”, verspricht der Veranstalter “Vloggs.me”. “Der zunehmende Einfluss der Blogger-Community auf das Kaufverhalten der Konsumenten ist die Zukunft des Marketings. Die persönlichen Empfehlungen der Blogger an ihre Abonnenten sind zum maßgeblichen Faktor der Wirtschaft geworden. Werbetreibenden sollen Zugänge zu dieser neuen Form der Öffentlichkeit im Web verschafft werden, um diese sinnvoll in ihre Produktkampagnen zu integrieren”, heißt es via Aussendung. Das Event soll den Kontakt zwischen Bloggern und Werbetreibenden fördern und zum ungezwungen Netzwerken einladen.

