Blitz-Geburt in Wien-Mariahilf: Berufsrettung entbindet Baby daheim

(v.l.n.r.) Mutter Verena H., Theodor, Sanitäter Gerhard H., Harald O. und David B. - © Wiener Berufsrettung

Sonntagfrüh hatten es zwei Teams der Berufsrettung gleich bei ihrem ersten Einsatz am Tag mit einem besonders flotten kleinen Patienten zu tun. Gerhard D. musste den Notruf wählen, denn seine hochschwangere Frau bekam plötzlich heftige Wehen – und das mitten in den eigenen vier Wänden in Wien-Mariahilf.