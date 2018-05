BlindArmDurchbruch erzählt die Leiden eines jungen Schauspielers. - © APA

Der Schauspieler Lukas Kientzler berichtet in seiner Stand-Up Comedy vom Theaterbetrieb jenseits des großen Scheinwerferlichts. VIENNA.at verlost 3×2 Tickets für die Aufführung am 1. oder 2. Juni um 20 Uhr in der Arena Bar Variete.