Blick hinter die Kulissen: So lief der Tag der offenen Tür beim CAT

Zahlreiche Familien sowie Bahn- und Flughafenbegeisterte nutzten am Dienstag die Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des City Airport Train (CAT) zu werfen. Das bunte Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Malstation, Zuckerwatte und Zaubershows sorgte vor allem bei den jüngsten Besuchern für Begeisterung. Im CAT Foyer in Wien-Mitte gaben die CAT-Train-Attendants mit Vorträgen zum CAT sowie zu den Themen Eisenbahn, Mobilität und Verkehr Einblick in die Abläufe bei der Flughafenanbindung.

“Mit dem Tag der offenen Tür konnten wir den CAT inklusive seiner zahlreichen Serviceangebote erlebbar machen. Vom City-Check-In und Baggage-Drop-Off am Terminal Wien-Mitte bis hin zur hochwertigen Ausstattung unserer Züge konnte sich jeder vor Ort selbst überzeugen. Es freut uns, dass so viele Interessierte dieses Angebot angenommen haben”, hielten Michael Forstner und Michael Zach, Geschäftsführer des CAT, fest.

Tag der offenen Tür beim CAT: Gratis-Fahrten zum Flughafen

Für großen Andrang sorgten die kleinsten Gäste bei den kostenlosen Fahrten vom CAT-Terminal Wien-Mitte zum Flughafen. Auf der 16-minütigen Fahrt wurde das Serviceangebot des City Airport Trains persönlich erlebbar. Ein anschließender Blick von der Besucherterrasse des Flughafens rundete den Besuch beim Tag der offenen Tür des CAT ab.

Insgesamt kamen rund 2.700 Besucher zum CAT-Foyer in Wien-Mitte, 1.750 Gäste waren auf der Besucherterrasse des Flughafens zu Gast. 600 Portionen grüne Zuckerwatte wurden verspeist.