BLACKkKLANSMAN - Kritik und Trailer zum Film

Dazwischen liegen allerdings zwei Stunden des Spike Lee eigenen Genremixes. Blaxploitation, das schwarze Subkulturkino, kommt hier ebenso zu Ehren wie die Buddy-Cop-Movies der 70er oder allgemein der Stil der Zeit mit Splitscreens und wiederholten Schnitten aus verschiedener Perspektive. In dieser Stilistik zeichnet Lee eine absurd erscheinende Geschichte, die aber doch vage auf realen Vorbilder beruht, konkret den Memoiren von Ron Stallworth.

Der erste schwarze Polizist in Colorado, mit in sich ruhender Coolness gespielt von Denzel Washingtons Sohn John David Washington, infiltrierte 1979 mit seinem jüdischen Partner Flip Zimmermann (Adam Driver) den örtlichen Ku-Klux-Klan. Das ungleiche Duo, das in seiner lakonischen Buddykonstellation einen eigenen Flair entfaltet, verhinderte damit von den Rassisten geplante Anschläge.

BLACKkKLANSMAN: Die Kritik

Diese scheinbar absurde Geschichte funktioniert als klassische Kriminalgeschichte gespickt mit Humor. Zugleich zieht der Regisseur und Co-Autor Lee immer wieder Parallelen und fortlaufende Stränge der damaligen zur heutigen Zeit, vermeidet so ein Abgleiten in die reine Nostalgie, sondern macht die Traditionslinien evident. So lässt er die Ku-Klux-Klan-Proponenten von der “Greatness of America” schwärmen, die Devise “America First” ausrufen oder von einer neuen (Boston) Tea Party träumen.

Zugleich belässt es Lee nicht bei kleinen Anspielungen, sondern flechtet immer wieder auch didaktische Sequenzen in seine Arbeit ein, wenn er etwa den Black-Panther-Führer Stokely Carmichael (Kwame Ture) eine längere Rede halten oder einen von Harry Belafonte dargestellten Bürgerrechtler D.W. Griffiths ebenso epochales wie rassistisches Werk “Birth of a Nation” aus 1915 auseinandernehmen lässt. Und doch funktionieren diese scheinbar disparaten Fragmente im Zusammenspiel, schaffen in ihrer Vielgestaltigkeit eine eigene Balance, die Ernsthaftigkeit mit Können verbindet.