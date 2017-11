Black Friday in der SCS: Weihnachtsstart mit Angeboten bis zu minus 50 Prozent

Im Advent ist an jedem Freitag länger offen – bis 21:00 Uhr (mit Ausnahme des 8. Dezember, da ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet) darf dem Shopping-Vergnügen in der SCS gefrönt werden. Eröffnet wird die stimmungsvolle Weihnachtszeit mit einer spektakulären Parade durch das gesamte Shoppingcenter, begleitet von zahlreichen Engeln, Elfen und Rentieren.

Weihnachtsumzug und Rabatte bis zu minus 50 Prozent am Black Friday

Der Umzug beginnt um 18:00 Uhr beim Eingang 5 und zieht bis zum Water Plaza, wo anschließend die erstmalige Erleuchtung des geschmückten Weihnachtsbaumes sowie die strahlende Beleuchtung im Center gefeiert wird. Für die gesangliche Untermalung sorgen die Kinder des Kinderchors der Beethofen Musikschule Mödling sowie die Alpine Carolers. Die Moderation übernimmt Julia Furdea.

Zudem kommen am 24. November alle Besucher in zahlreichen Markenstores und Restaurants der SCS in den Genuss von über 100 sensationellen Angeboten. Brands wie Nike, Peek&Cloppenburg, Liebeskind oder Michael Kors bieten mit bis zu minus 50 Prozent die besten Rabatte für preiswerte Weihnachtsgeschenke. Zudem geben die neuesten Stores noch einen Grund mehr, um in der SCS auf Weihnachtsshoppingtour zu gehen: Das italienische Taschenlabel „O bag“ und das Multibrand-Konzept „XYZ“ begeistern mit schicken Handtaschen sowie Designer-Mode und Accessoires von Marken wie Hugo Boss, Moschino oder Burberry. Auch die Dänen zog es erstmals nach Österreich in die SCS. Die Wäschemarke CHANGE Lingerie eröffnete im Herbst ihren österreichweit ersten Store. Ab 1. Dezember darf man sich auf Innendekoration, Bastelbedarf, Küchenutensilien und mehr von der Interiorkette „Søstrene Grene“ freuen.

Drei Mal Tausend Euro SCS-Shoppingguthaben zu gewinnen

Wem die Lust auf noch mehr Shoppingvergnügen packt, hat ab 20. November beim Gewinnspiel an den Rezeptionen im Center die Chance auf 3×1.000 Euro Shoppingguthaben. Einfach am 24. November um 19:00 Uhr bei der Ziehung am Water Plaza vor Ort sein und mit viel Glück den Gewinn abstauben. Um in der Weihnachtszeit entspannt und zügig in die SCS zu kommen, werden die Intervalle der kostenlosen Shuttlebusse von der Station Siebenhirten zur SCS verkürzt. Zudem stehen allen SCS VIP Mitgliedern über 700 Parkplätze mit direktem Centerzugang im Parkhaus zur Verfügung.

Shopping City Süd Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch, Freitag*: 09:30 – 19:00 Uhr

Donnerstag: 09:30 – 21:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr

*Mit Ausnahme vor Weihnachten

Sonderöffnungszeiten zu Weihnachten

Freitag, 24.11., 01.12., 15.12. und 22.12. 09:30 – 21:00 Uhr

Freitag, 08.12. 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 24.12. bis Dienstag 26.12. Geschlossen

Montag, 01. Jänner Geschlossen

Öffnungszeiten SCS Multiplex

Gastronomie:

Montag – Sonntag: 09:30 – 22:00 Uhr