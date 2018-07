Bites & Vibes: Der Streetfood Markt von foodora findet am 14. Juli statt

Im Sommer 2016 gestartet, findet Bites & Vibes, der Streetfood Markt von foodora , dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Nachdem letztes Jahr rund 2.500 Besucher inspiriert wurden, die kulinarische Vielfalt der Stadt zu erkunden, lädt foodora auch dieses Jahr wieder nach Wien ein. Bei Bites & Vibes kommen die besten Restaurants der Stadt zusammen und bieten unterschiedlichste Spezialitäten an. Getoppt wird die Schlemmerei von Livemusik. So können in entspannter Atmosphäre nicht nur neue Restaurants entdeckt, sondern auch neue Lieblingsgerichte probiert werden.

Neben Highlights wie dem Café Telegraph , bei dem die Gäste in den Genuss köstlicher Avocado-Specials kommen, dürfen sich die Besucher unter anderem auf saftige Burger von Rinderwahn und Omnom Burger freuen und ausgefallene Sushikreationen von Ebi Mini probieren. Während es an den Foodständen unzählige Leckerbissen zu erkunden gibt, wird es auch musiktechnisch einen ganz besonderen Höhepunkt geben. Flo Real , die, wenn sie nicht gerade mit internationalen Star-DJs wie Moodymann um die Welt tourt, die Wiener mit ihrer Musik begeistert, darf auf der Bites & Vibes Bühne begrüßt werden. Vom DJ-Pult aus wird sie einen Mix aus Funk, Soul, Hip Hop und House spielen.

Wann: 14.07.2018, 12:30 – 21:00

Wo: Creau, Meiereistraße 12, 1020 Wien

Weitere Details zu der Veranstaltung finden Sie hier.