Bisher kälteste Nacht in Österreich: Zweistelliges Minus gemessen

Am kältesten war es demnach in Sankt Jakob im Defereggental und in Galtür. In der Osttiroler Gemeinde wurden auf einer Seehöhe von 1.383 Metern ebenso minus 12,7 Grad registriert wie in dem Wintersportort im Tiroler Bezirk Landeck auf 1.587 Metern. Auf Platz drei der ZAMG-Statistik findet sich Schmirn im Bezirk Innsbruck-Land (Seehöhe: 1.464 Meter). Dort fiel das Thermometer auf minus 12,3 Grad.

Das waren die kältesten Orte Österreichs: Wien am wärmsten

Die kältesten Orte unter 1.000 Metern waren Radstadt (S) mit minus 9,5 Grad sowie Schoppernau (V) und Saalbach (S) mit jeweils minus 9,2 Grad. Nur an sieben der rund 270 Stationen des ZAMG-Messnetzes wurde in der vergangenen Nacht kein Frost registriert – alle im Osten Österreichs. Am wärmsten war es demnach in der Innenstadt von Wien, wo das Thermometer auf 1,8 Grad fiel.

Auf den Bergen war es in diesem Herbst schon kälter. So wurden nach Angaben der ZAMG zum Beispiel am Dienstag am Brunnenkogel in Tirol minus 20,2 Grad gemessen und am 30. Oktober minus 15,1 Grad.

(apa/red)