Am Dienstag wurden in der Wiener Innenstadt 34 Grad gemessen. ©APA/GEORG HOCHMUTH

Bisher heißester Tag: 36 Grad in Innsbruck - 34 Grad in Wiener Innenstadt

Am Dienstag war der bisher heißeste Tag des Jahres. In Innsbruck wurden 36 Grad gemessen, in der Wiener Innenstadt kletterte das Thermometer auf 34 Grad.

An der Messstelle Universität in Innsbruck wurden am Dienstag 36 Grad gemessen – zum ersten Mal heuer im ganzen Land. An zweiter Stelle im Hitze-Ranking rangierte Bludenz, um 15.00 Uhr noch in Führung, mit 35,3 Grad. In Bad Deutsch-Altenburg registrierte die ZAMG 35,1 Grad.