Bio bis zur letzten Ruhe: Bestatter in Wien bietet exklusive Fairtrade-Särge an

Martinovic (rechts) bietet als erster Bestatter in Wien Fairtrade-Särge an. - © Bestattung Memoria / Marijan Martinovic

Als erster Bestatter in Wien bietet Marijan Martinovic in seinem Unternehmen in Hernals sogenannte Fairtrade-Särge an. Diese sind eine umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Särgen und werden aus Naturprodukten wie Bambus, Kiefer oder Weidenruten gefertigt. Kurios: Nach einer Anzeige musste überprüft werden, ob die Särge überhaupt für eine Bestattung in Wien geeignet sind.