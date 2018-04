Billigfluglinie WIZZ Air will Flughafen Wien erobern

Die Billigfluglinie Wizz Air startet ambitioniert am Flughafen Wien. - © APA/WIZZAIR.COM/ARPAD FOLDHAZI

In Kürze startet auch die ungarische Billigfluglinie Wizz Air vom Wiener Flughafen und bringt große Ambitionen mit. Die Fluggesellschaft will sich als Nummer 2 hinter Lufthansa in Schwechat behaupten.