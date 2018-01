“Billa Filialoffensive” mit 31 neuen Filialen und erstem Drive-in

Die zum Rewe-Konzern gehörende Handelskette Billa hat in Österreich im abgelaufenen Jahr wieder zugelegt. 2017 kamen 31 Filialen dazu, womit die Kette bei 1.069 Standorten steht. 48 Filialen wurden umgebaut. Die neuen und vergrößerten Filialen brauchen dabei auch mehr Arbeitskräfte. 2017 seien 580 neue Mitarbeiter angestellt worden, teilte Billa mit. Damit hatte die Kette in Österreich zu Jahresende 19.650 Beschäftigte.

Erster Billa-Drive-in in Wien

In der Wiener Perfektastraße wurde die erste Drive-in-Filiale zudem aufgemacht. Dort können Kundinnen und Kunden, online bestellte Produkte schnell und unkompliziert mit dem Auto abholen. „Mit Österreichs erster Drive In Filiale zeigen wir, dass wir in jeder Hinsicht neue Wege gehen“, freut sich Vorstandssprecher Robert Nagele. Dies wird auch an den 690 BILLA Filialen deutlich, die ihren Kunden dank der Kooperation mit DHL Paketdienste anbieten.

Logistikzentrum soll Nachfrage aushalten

Ebenfalls neu ist das neue Billa Logistikzentrum in Wien, der die steigende Nachfrage im Onlinehandel abfertigen soll. Der Umsatz im Online Shop ist nämlich im Vergleich zu 2016 um rund 40 Prozent gewachsen, so Nagele. “Wir liefern persönlich online bestellte Produkte an jede Postleitzahl in Österreich. Das macht kein anderer Lebensmitteleinzelhändler.“