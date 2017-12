Bildungsteil des Koalitions-Programms: Bildungsforscher üben Kritik

Kritik wurde von Bildungsforschern an den Plänen der Koalition geübt - © APA (Sujet)

Die Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB) übt in einer aktuellen Aussendung Kritik am Bildungsteil des Regierungsprogramms. Die Bildungsforscher stört vor allem das Festhalten am laut Programm “bewährten differenzierten Schulsystem” sowie die Erhaltung bzw. die Stärkung des Sonderschulwesens.