Bilanz der Wiener Feuerwehr: Über 260 Einsätze zu Silvester

Zu mehr als 260 Einsätzen ist die Berufsfeuerwehr Wien in der vergangenen Dienstschicht ausgerückt. Zahlreiche Zimmerbrände, in Brand geratene Pkw, viele Kleinbrände wie entflammte Müllbehälter oder Gestrüpp und diverse “technische Einsätze”, dazu zählen etwa Verkehrsunfälle, wurden “abgearbeitet”. Drei Mal wurde “Alarmstufe 2” ausgerufen. Die Feuerwehr fasst einige “Highlights” in einer Aussendung zusammen.

260 Einsätze der Wiener Feuerwehr zu Silvester

In der Steinergasse in Liesing brannten mehrerer Balkone, das Feuer griff auf die dazugehörigen Wohnungen über. Durch den Einsatz von Löschleitungen im Innen- und Außenangriff unter Atemschutz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und die Flammen rasch gelöscht werden. Vier Bewohner wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation hospitalisiert.

Im Stiegenhaus in einem Mehrparteienwohnhaus in der Zanaschkagasse in Meidling explodierte ein Knallkörper, der die angrenzenden Wohnungstüren aufsprengte und dabei beschädigte. Auch Lampen und Verglasungen zersplitterten.

In der Urbangasse in Hernals stand ein Balkon in Vollbrand. Dieser breitete sich auf die dazugehörige Wohnung aus. Die Brandbekämpfung erfolgte mittels zweier Löschleitungen unter Atemschutz. Verletzt wurde niemand.

(APA/Red.)