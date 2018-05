Bienenwachstücher beim Zero Waste Pop Up in Wien selber herstellen

Beim Zero Waste Pop Up in Wien können Bienenwachtücher selber hergestellt werden. - © APA/Sebastian Gollnow

Nachhaltigkeit wird ein immer wichtigeres Thema. Eine Veranstaltung, die Alternativen zu Plastiksackerl & Co bietet, findet am 6. Juni im Nähsalon Nahtlos in Wien statt.